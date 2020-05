‘SOS Sertão’ pelas redes da Record

publicidade

Hoje, a partir das 8h30min, as redes sociais da Record TV transmitem a “Super Live SOS Famílias do Sertão”, atração solidária com mais de 15 horas de conteúdo ao vivo. A programação da live contará com a participação do time da Record, que estará o dia todo conectado com o público nas redes sociais incentivando doações para beneficiar famílias do Nordeste.

A live começa com Ticiane Pinheiro abordando pautas do universo feminino. Em seguida Mylena Ciribelli entrevista a jogadora de futebol Marta. Sabrina Sato mostrará sua rotina de treinos. Depois é a vez do boletim ‘JR’ e de Celso Zucatelli que entrará ao vivo com entrevistas com Nicolas Toth, que contará sobre a plataforma Médicos Solidários, e Gilson, líder comunitário de Paraisópolis.