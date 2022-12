Sphaera Mundi Orquestra ganha edital da CHC Santa Casa

publicidade

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa, por meio de edital público, selecionou a Sphaera Mundi Orquestra, de Porto Alegre, para integrar a programação do projeto Sonoridades. Concorrendo com trabalhos de todo país, o grupo será premiado com R$ 50 mil reais e possui apresentação prevista para o início de 2023, se somando a uma série de shows de música instrumental promovidos pelo CHC de forma gratuita.

Criada em 2018, a Sphaera Mundi Orquestra é um dos núcleos artísticos administrados pela Sociedade Cultural Orfeu. Com grande sucesso de público e crítica, iniciou realizando concertos em teatros, museus e igrejas do Estado do Rio Grande do Sul. Desde 2019 conta com o violinista italiano Emmanuele Baldini, radicado no Brasil, na direção musical e passou a integrar o cenário internacional das orquestras de câmara, integrando a programação dos mais tradicionais festivais de música, como o Festival Internacional de Campos do Jordão.

Como suplentes do edital público ficaram o Projeto Harmonia Celestial, de Passo Fundo (RS), e a Orquestra Sinfonia Brasil, de Curitiba (Paraná).

O projeto Sonoridades traz uma programação que inclui grandes artistas, grupos e orquestras nacionais e internacionais da música instrumental em suas expressões erudita e popular.