Spin-off de "Merlí" tem primeiro trailer divulgado

A série catalã "Merlí" ganhou um spin-off focado no personagem Pol Rubio, interpretado por Carlos Cuevas, que teve seu primeiro trailer divulgado nesta quarta-feira. Intitulada "Merlí: Sapere Aude", a série irá acompanhar a entrada do protagonista na faculdade de Filosofia, decisão inspirada pelo professor Merlí Bergeron (Francesc Orella).

"Merlí" foi exibida entre 2015 e 2018 na Catalunha e ficou famosa quando entrou no catálogo da Netflix. A série acompanha Merlí, um professor nada convencional, que leciona Filosofia para alunos do Ensino Médio.

O spin-off será escrito pelo próprio criador de "Merlí", Hécotr Lozano. "Depois de um ano sem escrever 'Merlí', estava com saudades", contou. A estreia ocorre no dia 5 de dezembro no canal Movistar+. Não há previsão ou confirmação de que o programa será exibido pela Netflix.

Confira o trailer: