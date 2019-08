Star Wars ganha 1º trailer de "The Mandalorian" e anuncia série de Obi-Wan Kenobi

publicidade

Em meio ao barulho da Disney, lançando seu canal de streaming no evento D23, o trailer oficial da primeira série live-action de Star Wars dominou a cena. "The Mandalorian" mostrou as primeiras tomadas do pistoleiro dos confins do espaço, interpretado por Pedro Pascal.

Pascal vai encarnar uma espécie de anti-herói do universo criado por George Lucas.

A série, que terá oito episódios a partir de 12 de novembro nos Estados Unidos, conta ainda com outros astros de peso: Gina Carano e Carl Weathers, Nick Nolte, Werner Herzog e Giancarlo Esposito.

Para explodir de vez a loucura da galáxia muito distante, Ewan McGregor subiu ao palco da D23. Em meio à barulheira, confirmou que voltará ao papel de Obi-Wan Kenobi para um seriado sobre o venerado mestre jedi.