Stephen Greif, ator da série "The Crown", morre aos 78 anos

O ator britânico Stephen Greif, astro da série The Crown, morreu aos 78 anos, segundo um comunicado publicado por seus representantes nesta segunda-feira (26). A causa da morte ainda não foi divulgada.

Dono de uma extensa carreira no teatro e na televisão, ele atuou ainda em séries de televisão, como Blake's 7, Citizen Smith, além de EastEnders e Doctor Who. No teatro, entre os destaques, está a peça Death of a Salesman, do National Theatre.

Em The Crown, ele interpretou Sir Bernard Weatherill, presidente da Câmara, na quarta temporada da série sobre a família real britânica.

Nascido em Sawbridgeworth em 1944, Stephen frequentou a Royal Academy of Dramatic Art e tornou-se membro da National Theatre Company. Ele atuou em inúmeras peças entre os anos 1960 e início dos anos 1970, quando ingressou na TV. Na série Blake's 7, exibida entre 1978 e 1981, ele foi o comandante espacial Travis.

Postagem no Twitter:

With great sadness we announce the death of our wonderful client Stephen Greif.

His extensive career included numerous roles on screen and stage, including at the National Theatre, RSC and in the West End.

We will miss him dearly and our thoughts are with his family and friends x pic.twitter.com/sYcwILCvNr