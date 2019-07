Sting cancela show na Alemanha

publicidade

O cantor britânico Sting cancelou um show previsto para esta quarta-feira em Munique, na Alemanha, por motivos de saúde, anunciou o site oficial do artista. Sting "ainda não está em forma e o médico recomendou que não suba no palco", informa o site. O cantor britânico, de 67 anos, já havia cancelado uma apresentação prevista para segunda-feira na Bélgica.

Natural de Newscatle, na Inglaterra, o cantor ficou mundialmente conhecido como vocalista da banda The Police, que está em atividade até os dias de hoje. Com vocais marcantes, Sting foi responsável por ser a voz de clássicos do rock como "Roxanne e "King of Pain". O artista destaca-se também pelo seu trabalho como instrumentista, compositor e ator, tendo participado em mais de 20 produções televisivas desde os anos 1980. Sua vida chegou a ter um musical na Broadway, intitulado de "The Last Ship".

Tanto trabalho não poderia levar a outro caminho, Sting coleciona diversos prêmios em sua carreira. Para se ter uma ideia, o rockeiro tem em sua estante 17 Grammys. Suas aparições nas telas também renderam um Globo de Ouro e um Emmy Awards.

Os fãs terão agora que torcer para que Sting tenha melhoras no estado de saúde. Ainda este mês, o músico tem 14 shows agendados, sendo um deles nesta quinta-feira em Stuttgart, também na Alemanha.