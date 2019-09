Stones Blues Band fará abertura do Samsung Best of Blues em Porto Alegre

publicidade

O trio gaúcho Stones Blues Band fará a abertura do Samsung Best Of Blues em Porto Alegre. O festival ocorre no dia 26 de outubro, a partir das 18h, e contará com show dos guitarristas Zakk Wylde e Kenny Wayne Shepherd na programação.

Formado por Trick Bernardi (voz e violão), Alexandre Móica (guitarra e voz) e Paulo James (bateria e voz), os dois últimos integrantes dos Acústicos & Valvulados, o grupo produz um som acústico, pontuado por riffs marcantes.

O Stones Blues Band terá a participação especial do tecladista Luciano Leães. O conjunto promete versões instrumentais e repaginadas de clássicos como "Paint it", "Black" e "I Just Wanna Make Love To You", entre outros.

Ainda não há confirmação sobre o local do festival na capital gaúcha, mas a expectativa é que seja no Anfiteatro Pôr do Sol, que sediou o festival ano passado. A edição de 2018 contou com a presença do guitarrista Tom Morello e outros músicos renomados como John5, Isa Nielsen e Camarones Orquestra Guitarrística.