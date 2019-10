publicidade

Superman e Lois Lane vão ganhar sua própria série pela emissora americana The CW, informou o site Entertainment Weekly nesta segunda-feira. Conforme a publicação, o programa será estrelado pelos atores Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch, que viveram os respectivos personagens na série "Supergirl".

A produção será sobre a rotina do super-herói e a jornalista, lidando com o estresse, pressões e complexidades que existe em ser pai e mãe que trabalham na sociedade de hoje. A dupla de atores devem reprisar os seus papéis, antes de estrelarem a nova série, no crossover "Crisis On Infinite Earths", onde será apresentado o filho do casal.

De acordo com The Hollywood Reporter, o roteiro do episódio piloto ficará por conta de Todd Helbing e Greg Berlandi e tem previsão de estreia para a temporada 2020/21.