Superman negro é aprovado pela HBO Max

A série que possivelmente terá Michael B. Jordan como o primeiro Superman negro foi aprovada pelo HBO Max. A informação foi divulgada pelo site Deadline. A participação do ator no elenco ainda é uma especulação. Darnell Metayer e Josh Peters, autores do inédito Transformers: Rise of the Beasts, serão os roteiristas do seriado. Val Zod, uma outra versão do Superman, será o personagem principal. Na história, ele teria sido enviado para a Terra no mesmo momento que Kal-El, antes de Krypton explodir. A série sobre o Superman negro ainda não teve data de estreia divulgada pela HBO Max.