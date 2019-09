Supervão traz rock indie com influências psicodélicas em show gratuito em Porto Alegre

publicidade

A Supervão mostrará o seu rock indie em show gratuito nesta sexta-feira em Porto Alegre, às 19h. A apresentação faz parte do projeto Sexta Degrau no Centro Cultural da Ufrgs (Engenheiro Englert, 333).

A banda, formada por Mario Arruda, Leonardo Serafini e Ricardo Giacomonipor, foi criada em 2015 e em julho deste ano finalizou seu primeiro álbum, após os primeiros EPs “Lua Degradê” (2016) e “TMJNT” (2017), resultado de parcerias com os selos Honey Bomb Records e Lezma Records. No disco “Faz Party”, a Supervão reforçou o conceito psicodélico e sua mistura de música eletrônica com diversas referências à música brasileira, perpassando vários estilos.

Dirigido por Lucas Carneiro Neves com produção de Chico Soll e Shico Menegat, a banda divulgou no final de agosto o videoclipe de "Toneladas". A canção fala sobre encontros e desencontros e incentiva maior atenção a novas possibilidades de viver a vida, na companhia daqueles que fazem bem.