"Sweet Child O' Mine", de Guns N' Roses, supera um bilhão de visualizações no YouTube

O vídeo da música "Sweet Child O' Mine", da banda Guns N'Roses, tornou-se o primeiro dos anos 1980 a superar a marca de um bilhão de visualizações no YouTube esta semana. Publicado em 24 de dezembro de 2009, a gravação tinha 1.001.158.167 visualizações visualizações até a publicação desta matéria.

Não é a primeira vez que o grupo musical, com mais de 30 anos de carreira, atinge esse marco significativo. No ano passado, o vídeo de "November Rain", de 1992, também ultrapassou o bilhão em termos de visualização na plataforma.

"Sweet Child O' Mine" faz parte do álbum de estreia do Guns N' Roses, de 1987, "Appetite for Destruction". A música chegou ao primeiro lugar na Billboard Hot 100, o único single da banda a alcançar esse patamar.