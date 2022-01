Tássia Reis abre programação do Circuito Orelhas

publicidade

A partir de 13 de janeiro o Circuito Orelhas, projeto patrocinado pela plataforma Natura Musical, promove a etapa de performances ao vivo em cinco cidades do RS, iniciando por Porto Alegre, com show de Tássia Reis e os show cases de Nego Joca, Baile do Duda & Daw e Nina Fola no Agulha.

A edição 2021/2022 do projeto ocorrerá em Porto Alegre, Santa Maria, Caxias do Sul, Uruguaiana e Pelotas e conta com equipes técnicas selecionadas em cada localidade por meio de edital, além de showcases de grupos locais. A circulação conta também com performances de Filipe Catto, Brisa Flow, Jup do Bairro e Marina Sena.

Tássia Reis retorna à Porto Alegre com o show de lançamento do disco "Próspera D+" – um formato deluxe que expande e dá sequência ao universo criado por ela em 2019. Com 11 canções, o quentíssimo e brilhante álbum marca o mergulho que a artista faz na cena pop e vem com uma energia dedicada, de renovação, funcionando como trilha sonora de um levante que pode ser emocional ou até mesmo financeiro. O recado é sobre se reerguer e se manter forte.

Além de Tássia, três artistas locais se apresentam em formato showcase, a partir das 19h: Nego Joca, Baile do Duda & Daw e Nina Fola. Nego Joca leva à programação o showcase de "Pré-História: Introdução ao Sonho de Guri, Vol. II Deluxe" (2021). Na companhia do DJ Cainan Xavier, o setlist aborda a sensação de precariedade que pende sobre a cena a atual cena de rap em Porto Alegre, além dos traumas subjetivos de um homem negro. Entretanto, há respiros nas baladas românticas, no desejo de fruição, ambição e ostentação. Aos que buscam a mistura entre versos versáteis e linhas sagazes sobre as camadas de boom bap, trap e R&B, o show será um prato cheio.

Dawmata e Duda Raupp, ambos produtores musicais, transmitem através de suas máquinas e parafernálias tecnológicas a energia sonora de um baile extremamente groovante, performando seus “beats” autorais que transitam dentro do mundo da música eletrônica malemolente. Muito inspirados em artistas como Kaytranada e DeeKapz, a dupla constrói todo seu espetáculo com base na discotecagem e no uso de Hardwares e Softwares de produção musical. A performance promove a tônica de baile e festa, interseccionando gêneros como Funk e R&B para criar uma atmosfera na qual se possa dançar das mais variadas formas sem parar por um segundo sequer.

Nina Fola é mulher negra, cantora, compositora e percussionista, nascida e criada nas rodas - de Batuque, de Samba e de Capoeira. Seu trabalho autoral une a música contemporânea e a sua ancestralidade, com um repertório que passeia pelo samba, batuque, swing e jazz. Neste novo projeto de Nina, temos outras linguagens musicais somadas, buscando nos samples de instrumentos orgânicos, tambores, couros, sementes, guitarras, violão, contrabaixo, inserção de trilhas, efeitos com sonoridades sintéticas que dialogam com uma roupagem mais minimalista e contemporânea, inseridas na produção atual do mercado fonográfico e se aproximando musicalmente das novas gerações sem se afastar dos ritmos e da pesquisa da música afro-brasileira.

O Circuito Orelhas foi selecionado pelo edital Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura do Rio Grande do Sul (Pró-Cultura), ao lado de Dessa Ferreira, Pâmela Amaro, Gravina DasMina e Feijoada Turmalina, por exemplo. No Estado, a plataforma já ofereceu recursos para 39 projetos até 2020, como Filipe Catto, Tem Preto no Sul, Borguetti e Yamandu, Zudizilla, Sons que Vem da Serra e Thiago Ramil.

“Natura Musical sempre acreditou na força da música para mobilizar as pessoas. Para refletir esse propósito e dar espaço a diferentes vozes, a plataforma apoia artistas, bandas e projetos de fomento à cena capazes de amplificar debates como a diversidade, a sustentabilidade e o impacto positivo na sociedade”, afirma Fernanda Paiva, Head of Global Cultural Branding.

Dando sequência à circulação, a próxima cidade a receber o projeto é Santa Maria, que contará com performances de Filipe Catto, Agostta, Evelíny Pedroso e Gabro Demais no dia 21 de janeiro no Theatro Treze de Maio. Brisa Flow, Oderiê, W Negro e Banda Teto são as atrações de Caxias do Sul (28 de janeiro), Jup do Bairro, Nandico Saldanha, MEC Johnny e Rasta Rap fazem performances em Uruguaiana (11 de fevereiro) e Marina Sena, Laddy Dee, Cassi3 e Myro Rizoma encerram a circulação com show para o público de Pelotas no dia 18. Além dos espetáculos, os integrantes dos showcases também assistem palestras com os artistas visitantes, que abordarão livremente aspectos relacionados às suas carreiras e o desenvolvimento para alcançar reconhecimento no mercado profissional.

O Circuito Orelhas foi criado em 2019 com o objetivo de fortalecer o cenário musical de Porto Alegre e impulsionar novos artistas, promovendo shows de variados portes, para públicos diversos e em diferentes palcos da cidade. Idealizado pelos produtores culturais Bruno Melo, Diego Groisman e Miriane Brock, o Orelhas promoveu desde sua criação 15 eventos, recebendo 41 artistas e 5 intervenções de arte visual em 8 palcos diferentes e um festival online, mobilizando ao todo 4.500 pessoas presencialmente e milhares de pessoas online. Os três amigos, apaixonados por música, trabalharam juntos na produção de alguns dos maiores shows que já ocorreram na cidade, como Rolling Stones, Paul McCartney, Roger Waters e Foo Fighters, e levam toda a expertise das mega produções para eventos independentes dentro e fora do palco.

Para acompanhar as novidades e saber mais informações sobre a edição 2021/2022 do Circuito Orelhas, acesse o perfil do projeto: https://www.instagram.com/circuitoorelhas/

Programação de Shows:

PORTO ALEGRE |Tássia Reis + Nego Joca, Baile do Duda & Daw e Nina Fola - 13 de janeiro

Agulha - Rua Conselheiro Camargo, 300 - Ingressos: https://www.sympla.com.br/circuito-orelhas-apresenta--tassia-reis--showcases-de-nego-joca-baile-do-duda--daw-e-nina-fola__1432428

SANTA MARIA | Filipe Catto + Agostta, Evelíny Pedroso, Gabro Demais - 21 de janeiro

Theatro Treze de Maio - Praça Saldanha Marinho, s/n - Ingressos: https://www.sympla.com.br/circuito-orelhas-apresenta--filipe-catto--showcases-showcases-de-agostta--eveliny-e-gabro-demais__1439080

CAXIAS DO SUL | Brisa Flow + Oderiê, W Negro e Banda Teto - 28 de janeiro

Fluência Casa Hip Hop - R. Francisco Barbosa Velho, 132 - Ingressos: https://www.sympla.com.br/circuito-orelhas-apresenta--brisa-flow--showcases--showcases-de-oderie---w-negro-e-banda-teto__1439097

URUGUAIANA | Jup do Bairro + Nandico Saldanha, MEC Johnny e Rasta Rap - 11 de fevereiro

Ferrovia Bar - R. Gen. Câmara, 1382 - Ingressos: https://www.sympla.com.br/circuito-orelhas-apresenta--jup-do-bairro---showcases-de-nandico-saldanha-rasta-rap-e-mec-jhonny__1439091

PELOTAS | Marina Sena + Laddy Dee, Cassi3 e Myro Rizoma - 18 de de fevereiro

Bloco - R. Antônio dos Anjos, 1020 - Ingressos: https://www.sympla.com.br/circuito-orelhas-apresenta--marina-sena---showcases-de-cassi3-laddy-dee--miro-rizoma__1439094