“Tangueiros in Concert” faz apresentações online e gratuitas

De hoje até sábado, sempre às 20h30, ao vivo pelo Facebook, “Tangueiros in Concert” apresenta o regente e pianista Pedro Henrique Calhao, acompanhado por Facundo Estefanelli (contrabaixo acústico), Israel Fogaça Jr. (violino), e Martin Lima (bandoneon).

Serão seis seis apresentações online, com repertório distintos que valorizam a música instrumental. A seleção inclui obras de Carlos Gardel até a grande revolução liderada por Astor Piazzolla.

As lives são gratuitas com transmissão pelo Facebook (@pedrohcalhao).

Em 2021, ano que integra as comemorações do centenário de nascimento de Astor Piazzolla, o “Tangueiros in Concert” também presta homenagem a este artista, destacando as composições com inovações do jazz.

O projeto realizado com o apoio da Lei Federal Aldir Blanc, através do Edital ProAC Expresso LAB 39/2020, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.