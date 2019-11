Tatiéli Bueno apresenta tributo a Mercedes Sosa em Porto Alegre

publicidade

A cantora Tatiéli Bueno apresenta, nesta quarta-feira, o tributo "La Negra" dedicado a Mercedes Sosa às 20h no Teatro de Arena (avenida Borges de Medeiros, 835, Centro). O espetáculo terá participações especiais de Sérgio Rojas, Diogo Barcelos e Ernesto Fagundes.

Os ingressos podem ser adquiridos no site do Sympla ou na bilheteria do Teatro a partir de duas horas antes do espetáculo. O valor antecipado é R$ 30 e na hora R$ 50, mediante disponibilidade e somente em dinheiro.

O tributo terá apresentação de grandes clássicos do vasto repertório da cantora argentina como "Duerme Negrito", "Volver a los 17", "Gracias a la vida" e "Solo le pido a Dios". Com um legado de músicas de importância histórica, Mercedes Sosa trazia em suas canções forte conteúdo social e político, cantava emoções e pregava contra a guerra e a pobreza. Era conhecida como "A voz dos sem voz".

A banda que acompanha Tatiéli Bueno é formada por Lazaro Nascimento (violão e produção musical), Rafael De Boni (acordeon) Gustavo Viegas (contrabaixo) e Mateus Mussatto (bateria).