Teatro do Bourbon Country reabre em outubro

A Opus Entretenimento, que é responsável pela gestão do Teatro do Bourbon Country, anunciou no final de semana que está retomando o seu funcionamento presencial com shows e espetáculos a partir de outubro. Segundo o comunicado, o processo será feito com toda segurança e comodidade de sempre, mas com adaptações especiais visando o combate à disseminação do coronavírus. “Para este período de retomada, seguiremos as orientações dos órgãos responsáveis pelo combate à covid-19 no RS, entre elas, capacidade da casa reduzida conforme o protocolo vigente, ambientes sinalizados e com higienização frequente. Além disso, o mapa de assentos foi remanejado para garantir o distanciamento, bar e chapelaria estão inativos e os filtros de ar condicionado são trocados regularmente”, diz a nota. A bilheteria está de volta, com funcionamento 2h antes dos eventos. Nos demais horários, a compra é pelo uhuu.com ou totens em frente ao teatro.



São 15 eventos confirmados até 2022 de produtoras como Opus, Branco Produções, Eduardo Holmes Produções, e outras. De 2 a 9/10, ocorre as primeiras apresentações no palco do TBC, com Paulinho Mixaria, o humorista das famílias. Nos dias 15 e 16, o show é da Queen Experience in Concert; no dia 6 de novembro, tem Hello Adele Tribute; dia 12, Nei Lisboa - Voz e Violão e dia 20, Overdriver Duo. Em dezembro, tem Oswaldo Montenegro no dia 10. Para 2022, estão programados António Zambujo (13/2), Uma noite em Buenos Aires (27/3), Melim (2/4), Bianca Del Rio Unsanitized Latam Tour (16/4), Show do Bita - Dentro do mundo lá fora (24/4), Djavan - Vesúvio (7/5), One Night of Tina (20/5), Ana Carolina - Turnê fogueira em alto mar (21/5), Alexandre Pires - Baile do Nego Véio 2 (25/5) e Almir Sater (26/8).