“Teatro Já” apresenta espetáculos on-line a preços populares

O projeto “Teatro Já”, idealizado pela atriz Ana Beatriz Nogueira e pelo ator Andre Junqueira, tem o intuito de atender a técnicos e artistas de teatro afetados pela pandemia do coronavírus. Em decorrência da pandemia, boa parte desses profissionais teve sua renda reduzida drasticamente.

Direto do Teatro PetraGold e por meio da plataforma de streaming Zoom, espetáculos ao vivo de até 50 minutos serão encenados. Serão peças curtas e musicais, na forma de monólogos ou espetáculos com elenco reduzido, obedecendo às regras de distanciamento.

Disponíveis para todo o território nacional, os ingressos terão preços populares: R$ 10. Trinta por cento da verba arrecadada com a venda de ingressos (ou bilheteria) será destinada a um fundo de auxílio emergencial para atender essas pessoas, que faz parte do Programa Ingresso Solidário do Teatro PetraGold.

Metade dessa verba será destinada para a produção dos espetáculos – que vai gerar postos de trabalho para técnicos e artistas do segmento – e 20% para o teatro.

O projeto ganhará continuidade depois do fim de pandemia.

Espetáculos

A primeira peça a abrir a programação será “Os Vilões de Shakespeare”, solo de Marcelo Serrado dirigido por Sérgio Módena e disponível também na plataforma Espetáculos Online. Com temporada de 4 a 26 de julho, sábados e domingos, sempre às 17h.

Ana Beatriz Nogueira também sobe ao palco no dia 7 de julho, onde permanece até o dia 29, todas as terças e quartas-feiras, às 17h, com “Um Dia a Menos”, adaptação do conto homônimo de Clarice Lispector, sob a direção de Leonardo Netto.

A atriz também apresenta o inédito “Eu Vou!”, uma estreia da cantora Zélia Duncan como dramaturga narrando a história de uma mulher que, durante suas lives na quarentena, refaz seus planos de carreira. Sob a direção de Victor Garcia Peralta, a temporada será de 8 a 29 de setembro, terças-feiras, sempre às 17h.

A programação contará ainda com Paulo Betti (Autobiografia Autorizada, 9 a 30 de julho), Emílio Orciollo Netto (Eu Também Queria te Dizer, 10 a 31 de julho), Arlindo Lopes (Leonilson – Sob o Peso dos Meus Amores, 4 a 26 de agosto), Lu Fregolente (Na Medida do Impossível, 06 a 28 de agosto), Júlia Rabello (Romeu & Julieta – e Rosalina, 8 a 30 de agosto) e Mariana Lima (Agora, A Coisa, Uma Volta, 9 a 30 de setembro).

A atriz Lília Cabral também sobe ao palco para uma temporada de 3 a 25 de setembro ao lado da filha, Giulia Bertolli, num espetáculo ainda inédito.

A agenda e os ingressos pelo site https://www.teatropetragold.com.br/.