Teatro La Scala de Milão demite renomado maestro russo 'pró-Putin'

O "Teatro La Scala de Milão" anunciou nesta quarta-feira, dia 2, que demitiu o famoso maestro russo Valery Gergiev, considerado amigo de Vladimir Putin, para as próximas apresentações de uma ópera de Tchaikovsky, após sua recusa em condenar a invasão russa da Ucrânia.

O diretor do renomado teatro milanês, Dominique Meyer, informou ao famoso maestro que o La Scala contratará outro músico para dirigir as próximas apresentações de "A Dama de Espadas", marcadas entre 5 e 13 de março, explicou a entidade em comunicado.

O maestro russo será substituído pelo jovem maestro russo Timur Zangiev, de 27 anos, que "está encarregado de alguns ensaios" e é "muito apreciado pela orquestra", disse o La Scala.

O prefeito de Milão, Giuseppe Sala, assim como os diretores do La Scala, exigiram em 24 de fevereiro, um dia após a invasão russa da Ucrânia, que Gergiev esclarecesse publicamente sua posição sobre a invasão e defendesse uma "solução pacífica" do conflito.

"Não tendo recebido uma resposta após seis dias do pedido e três dias antes da próxima apresentação, é necessária uma solução", explicou o teatro milanês, considerado o templo da ópera na Itália.

Além do "La Scala", várias orquestras e festivais na Europa e nos Estados Unidos cancelaram shows com Gergiev, incluindo a "Filarmônica de Paris" e o prestigioso "Carnegie Hall" de Nova York.

Sua proximidade e lealdade a Putin, a quem conhece desde 1992, suas declarações a favor da anexação da "Crimeia" pela Rússia, bem como os concertos realizados na "Ossétia do Sul" bombardeada e em "Palmira" ao lado do exército sírio, desencadearam muitas controvérsias nos últimos anos.

A "Filarmônica de Munique", com a qual mantém uma colaboração estável desde 2015, decidiu na terça-feira se desvincular do reputado maestro pró-Putin, enquanto seu agente internacional Marcus Felsner deixou de representá-lo, segundo um comunicado divulgado no domingo em redes sociais.