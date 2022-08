Tem Camisa de Vênus no Araújo Vianna

publicidade

A banda Camisa de Vênus comemora 40 anos de estrada com lançamento de um novo trabalho de inéditas, “Agulha no Palheiro”, e uma turnê especial, com apresentação em Porto Alegre, no Araújo Vianna, dia 3 de setembro, às 21h.

Comemorando 40 anos de existência, o Camisa de Vênus vem com seu mais recente álbum de inéditas: “Agulha no Palheiro”. Produzido por Marcelo Nova e Drake Nova, e gravado durante a pandemia, o novo trabalho contém algumas letras que abordam o assunto sem reservas, como é do estilo do autor de todas elas, o vocalista e líder Marcelo Nova. A banda e frente com o politicamente correto em alguns momentos do disco.

Ingressos na plataforma Sympla.