Terá show extra de Maria Bethânia no Araújo Vianna em 3 de agosto

Maria Bethânia apresenta em Porto Alegre o seu elogiado show de sucessos e outras surpresas. Com a primeira noite com ingressos esgotados em poucas horas, haverá uma sessão extra no dia 3 de agosto, quinta-feira, às 21h. Os ingressos estarão à venda a partir das 12h desta sexta-feira, dia 19 de maio, na plataforma Sympla.



Colocados à venda na última quarta-feira, dia 10 de maio, os ingressos para a apresentação única do elogiado show que Maria Bethânia no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), em 4 agosto próximo, esgotaram-se em poucas horas, com mais de 30mil acessos à página da Sympla. O que levou à produção da artista optar por mais uma apresentação, atendendo assim, os inúmeros admiradores da cantora baiana.

O show que já passou pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória da Conquista, Belo Horizonte e Salvador, vem comovendo uma enorme legião de fãs de gerações diversas. Assinando a direção artística e o roteiro musical, Maria Bethânia, após a recente apresentação no Festival de Inverno de Vitória da Conquista, assim definiu o espetáculo: “Fiquei muito feliz em realizar o show. Achei que tinha uma compreensão do sentido que é o meu trabalho, que é cantar o Brasil, o coração do Brasil, a emoção do Brasil, o apaixonado, o dolorido, machucado, incomodado Brasil”.



No roteiro do show há canções de Caetano Veloso (Um índio, O ciúme, Reconvexo), Gonzaguinha (Sangrando, Começaria tudo outra vez, O que é o que é), Chico Buarque (Olhos nos olhos e Rosa dos ventos), Joyce Moreno (Mulheres do Brasil). Paulo Vanzolini (Volta por cima), Luiz Reis e Haroldo Barbosa (Canção da manhã feliz), Vinicius de Moraes e Carlos Lyra (Marcha da quarta- feira de cinzas), Adelino Moreira (Negue), Chico César (Estado de Poesia), Tim Bernardes (Prudência), Arnaldo Antunes (Alegria) e Roque Ferreira (Vento de lá e Imbelezô), entre outros.