Terça Insana comemora seus 18 anos com apresentação em Porto Alegre

O projeto Terça Insana comemora seus 18 anos com duas apresentações em Porto Alegre neste final de semana. As sessões ocorrem nos dias 16 e 17 de novembro, às 21h no sábado, e às 18h no domingo, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°).

Criado e dirigido pela atriz Grace Gianoukas, Terça Insana reúne personagens clássicos como Aline Dorel, a atriz surreal que é viciada em lexotan, um dos primeiros personagens criados para o projeto, e a personagem Preguiça, que o próprio nome já diz tudo.

Junto estará o ator Roberto Camargo, que permanece no projeto desde a sua criação, em 2001. Ele traz para o show histórias inusitadas destes 18 anos que nem as coxias ousam revelar e também a sua personagem clássica chamada Betina Botox.

O ator Darwin Demarch também fará parte da apresentação. Ele já está com o grupo há cerca de seis anos e irá interpretar a sua personagem Sheila, uma funkeira que adora ostentar e espera casar o mais rápido possível.

Ingressos

Os ingressos estão à venda no site ou na bilheteria do Theatro São Pedro. Os valores são R$ 110 (Plateia e Cadeiras Extras), R$ 100 (Camarote Central), R$ 90 (Cadeira Lateral) e R$ 40 (Galeria).