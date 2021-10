Terraço da Casa de Cultura Mario Quintana é ocupado com música

publicidade

A Casa de Cultura Mario Quintana amplia os espaços para a música com uma nova ação voltada ao público e à divulgação do trabalho de artistas locais: o projeto Música no Terraço. A iniciativa da instituição é mais uma no sentido de ocupar espaços ociosos ou subutilizados do complexo cultural, cartão postal de Porto Alegre. As apresentações, registradas em vídeo por uma equipe especializada, vão divulgar o trabalho de jovens músicos nas redes sociais da CCMQ.

O primeiro vídeo está disponível no YouTube da CCMQ, a partir desta quarta-feira, 6 de outubro, com o cantor e compositor catarinense Pedro Cassel, radicado em Porto Alegre. Em formato violão e voz, ele mostrou novos trabalhos e canções do primeiro álbum “Abrir”, lançado em 2020 pelo selo Escápula Records, em parceria com a Juba Cultural e o Estúdio 12. Em maio deste ano, lançou o single “Merthiolate”, com a participação especial de Letrux e, em julho, “Nihon”. O artista toca e canta desde os 11 anos e cresceu ouvindo música brasileira, tem se dedicado ao trabalho autoral e a musicar poemas de outros autores.

As gravações dos vídeos vão ocorrer mensalmente no terraço do 7º andar, área à qual o público não tinha acesso. “O Projeto Música no Terraço reafirma o empenho em explorar ao máximo a ocupação de nossos ambientes... O terraço tem capacidade para receber um pequeno público durante as apresentações musicais programadas para o horário do pôr do sol”, explica o diretor, Diego Groisman.

O Projeto Música no Terraço tem sequência no final de outubro, com a gravação do show da cantora Ariele, a ser exibido nas redes sociais da CCMQ a partir de novembro.