Terry Crews diz que sequência de "As Branquelas" está em desenvolvimento

A sequência da comédia "As Branquelas" pode chegar em breve. Em entrevista ao programa "Watch What Happens Live With Andy Cohen", o ator Terry Crews confirmou que um segundo filme está em desenvolvimento.

"Sabe, eu me encontrei com Shawn e ele disse 'cara, nós estamos fazendo isso!'", revelou o ator, se referindo a Shawn Wayans, roteirista e um dos protagonistas do longa original. "Eu me mantenho em forma só por esse filme. Eu estou malhando por 15 anos só por 'As Branquelas 2'", brincou.

Em junho deste ano marcou os 15 anos do lançamento de "As Branquelas". O enredo acompanha Marcus e Kevin Copeland (Marlon e Shawn Wayans), dois agentes do FBI que se disfarçam como duas irmãs herdeiras de uma grande rede hotéis para evitar que elas sejam sequestradas. Terry interpretou o jogador de basquete Latrell Spencer.