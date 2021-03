Thaís Melchior viverá Raquel em "Gênesis"

publicidade

Única novela inédita no ar na televisão brasileira, "Gênesis" vem conquistando ótimos índices de audiência em todo o Brasil. Atualmente, a superprodução da Record TV exibe a quarta fase da trama, Ur dos Caldeus. As fases seguintes serão Abraão, Jacó e José. A atriz Thaís Melchior retorna depois de três anos. Seu último trabalho na emissora foi na novela A Terra Prometida, em 2016. Thaís Melchior agora viverá a personagem Raquel na trama bíblica. Ela disputará o amor de Jacó (Miguel Coelho) com a própria irmã, Lia (Michelle Batista).

Filha caçula de Labão, Raquel nutre um profundo ressentimento do pai, enquanto se realiza com as atenções que recebe dos homens fora de casa. Deseja se casar, mas somente se tal união a colocar numa posição acima do pai.

“Gênesis” vai ao ar de segunda a sexta, às 21 horas, logo após o Jornal da Record. Com reapresentação dos melhores momentos aos sábados também às 21 horas. A novela é escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, com direção-geral de Edgard Miranda.