The Pussycat Dolls deve voltar com músicas inéditas e uma grande turnê, diz jornal

Mais um grupo deve anunciar em breve o seu retorno ao mundo da música. The Pussycat Dolls pode voltar com a formação original, incluindo Nicole Scherzinger, para uma grande turnê e lançamento de músicas inéditas, informou o jornal britânico The Sun.

De acordo com a publicação, uma fonte próxima do grupo teria dito que Nicole Scherzinger só aceitou voltar após um acordo milionário. "Nicole fez uma oferta de vários milhões de libras para se juntar novamente ao grupo e recebeu um grande avanço que impossibilitou que ela recusasse", revelou a fonte.

"Nicole recusou há muito tempo as ofertas para uma reunião do grupo, mas com o aniversário de dez anos do hiato, ela finalmente disse que estava pronta", completou.

A cantora deve se juntar com as outras integrantes originais: Melody Thornton, Kimberly Wyatt, Ashley Roberts, Carmit Bachar e Jessica Sutta. O grupo fez muito sucesso entre os anos de 2005 e 2009. Entre seus hits estão "Don't Cha, "Buttons" e "Hush, Hush; Hush, Hush". Em 2010, elas anunciaram uma pausa para se dedicarem a projetos solos.