Theatro São Pedro divulga agraciados com Prêmio Eva Sopher 2020

A Secretaria de Estado da Cultura e a Fundação Teatro São Pedro promoveram a terceira edição do Prêmio Eva Sopher, na noite de ontem, em ccerimônia disponível no Youtube e Instagram do Theatro São Pedro. Os agraciados na edição 2020 foram: na categoria Instituição, a Assembleia Legislativa; na categoria Personalidade Artística, a homenagem foi para o ator e diretor Luiz Paulo Vasconcellos; na categoria Destaque Dultural foram dois troféus: o primeiro, para o diretor geral do Festival Porto Alegre em Cena, Fernando Zugno, e o segundo para a Secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araujo; e na categoria Reconhecimento, para Lauro Porto, funcionário do Theatro São Pedro desde 1984.



SOBRE OS VENCEDORES:

Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul possui diversos projetos que contribuem para a cultura do estado. Em 1981, um importante prédio histórico residencial passou a integrar a Assembleia Legislativa, o Solar dos Câmara. Após uma grande reforma, o local se transformou num espaço cultural que propicia apresentações artísticas de inúmeros gêneros para a comunidade. Um dos projetos deste espaço que merece destaque é o Sarau do Solar, série de programações que conta com espetáculos musicais em temporadas anuais - com entrada franca - e já se constata tradicional no calendário de Porto Alegre. Este ano, por conta da pandemia, os eventos seguiram acontecendo, mas de forma virtual, contando com edições especiais no Theatro São Pedro e no Multipalco. Por sua relevância para a cidade, o Sarau do Solar foi agraciado por Honra ao Mérito no Prêmio Açorianos de Música 2006, concedido pela Secretaria de Cultura de Porto Alegre.

Luiz Paulo Vasconcellos

Nascido em 1941, no Rio de Janeiro, Luiz Paulo Vasconcellos é ator, diretor teatral, dramaturgo, poeta e historiador, além de bacharel em Direção Teatral pela Uni-Rio. Especializou-se na França e nos Estados Unidos e logo após veio morar em Porto Alegre, assumindo como professor adjunto do Departamento de Arte Dramática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, entre 1970 e 1995, onde lecionou Direção e Estética do Espetáculo. Além do teatro, Vasconcellos atuou no cinema e na televisão, e recebeu inúmeras homenagens pelos serviços prestados ao teatro brasileiro.

Fernando Zugno

Zugno é graduado em teatro pelo Teatro Escola de Porto Alegre e em Comunicação Social pela PUC-RS. Em seu currículo, consta a montagem dos espetáculos “Inimigos de Classe”, “Marxismo, Ideologia e Rock’n’roll”, “O Lugar Escuro”, e o trabalho na estreia do espetáculo “Godspell, a Esperança”, além de projetos como o Sarau Produções, com a Cia. Brasileira de Teatro, de Marcio Abreu, e em eventos na Secretaria da Cultura de Canoas. Desde 2006, Fernando Zugno é produtor do Festival Internacional de Artes Cênicas, o Porto Alegre em Cena, do qual é curador desde 2012, e assumiu a Coordenação e direção geral a partir de 2017. Mesmo com todas as dificuldades causadas pela pandemia da Covid-19, este ano o Festival se adaptou às condições atípicas e ocorreu de forma virtual, seguindo com a mesma qualidade das edições anteriores.

Beatriz Araujo

A Secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araujo iniciou suas atividades na área cultural aos 22 anos de idade, como assessora da presidência na Fundação de Cultura, Lazer e Turismo de Pelotas, cidade onde nasceu. Realizou trabalhos como o restauro do prédio da Biblioteca Pública Pelotense e a recuperação e modernização do Theatro Sete de Abril. Foi duas vezes Secretária de Cultura de Pelotas, criou o Conselho Municipal de Cultura e o Sistema Municipal de Museus da cidade. Em 2018, a secretária coordenou a 11ª Bienal do Mercosul. Neste ano, Beatriz Araujo destacou-se pela implementação da Lei Aldir Blanc no RS. Lei n 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, provocado pelo coronavírus.

Lauro Porto

Seu Lauro Porto ingressou na equipe do Theatro São Pedro em 9 de janeiro de 1984. Natural de Canoas, Lauro é responsável pela manutenção do local e é um dos encarregados em preservar o teatro como um dos mais queridos patrimônios culturais do estado. Seu primeiro trabalho no teatro foi como pintor, passando para técnico de palco e aprendendo, logo em seguida, toda a operacionalidade que o teatro precisava, sempre com muito comprometimento. Fiel escudeiro de Dona Eva Sopher, Lauro é parte da história do Theatro São Pedro e homenageá-lo com o prêmio Eva Sopher de 2020 é uma forma de reconhecer seu trabalho.