Thiago Ramil é a atração da live CP ao Vivo Lá em Casa

O músico gaúcho Thiago Ramil é o convidado desta quinta-feira, dia 15 de abril, às 18h15min, do Correio do Povo ao Vivo Lá em Casa. Descendente da musicalíssima família Ramil, Thiago lança, em quatro EPs distintos, o seu novo disco "O sol marca o Andar do tempo e a Imensidão do universo Todo dia”, que transita pelas quatro estações do ano e revelam a diversidade sonora e cromática das novas composições. Com apresentação de Luiz Gonzaga Lopes, a live pode ser conferida pelo YouTube, Instagram, Facebook e Twitter do Correio do Povo.

Após apresentar “O Sol Marca” no dia 1º, primeiro volume do álbum visual que será lançado no dia 22 de abril, Thiago ofertou ao público, no dia 8, o EP “O Andar do Tempo”, com três canções que têm como pano de fundo a memória. Músicas que trazem lembranças e sons particulares – que se estendem às lembranças de quem ouve. “É um recorte mais íntimo do álbum, nostálgico, que tem a ver com o andar do tempo mesmo”, explica Ramil, que convidou para esta produção musical o amigo e vencedor do Grammy Guilherme Ceron e, para a direção visual dos quatro vídeos que reforçam as músicas, o diretor gaúcho Lucas Reis. Neste dia 15, sai o terceiro EP, “Imensidão do Universo”. Thiago saiu do universo do samba experimental do EP 1, onde ares de verão brilhavam, e entrou no degradê rítmico do outono. A faixa de abertura, “Receita”, ainda carrega o calor do verão e a constante busca de Thiago: “O simples. Aquele que é completo em si mesmo”. Não há nada que traga mais identificação que as receitas de mãe ou lembrança do cuidado ao cozinhar para o filho. A canção tem inserts de frases marcantes que o parceiro musical Gabriel Nunes (Cabeça) e ele ouviam na infância nas vozes de Gabriel e dos pais de Thiago.