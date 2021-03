Tobias Hessieme no CP ao Vivo nesta quarta

publicidade

O músico gaúcho Tobias Hessieme é o convidado desta quarta-feira, dia 31, às 18h15min, do “Correio do Povo ao Vivo Lá em Casa”. No final de fevereiro, Tobias lançou no YouTube o clipe "Sunburst do Universo", que faz parte do projeto "Mira el Mar", iniciado em 2018 com a necessidade de o músico se reinventar como artista. Com apresentação de Luiz Gonzaga Lopes, a live tem transmissão pelo YouTube, Facebook e Twitter do Correio do Povo. Atuante na cultura do Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, Tobias está desde 2004 nos papéis de cantor, técnico de palco, produtor de pequenos eventos, arte educador e artista visual. Ele convidou o produtor e músico Leandro Schirmer para trabalhar ao seu lado nas gravações do primeiro projeto solo, batizado de “Mira el Mar”. Da parceria nasceu “Verão”, EP lançado em novembro de 2019, com quatro músicas. “Mira el Mar” mostra canções autorais com alma latina falando de amor e sensações de quem ama a vida perto do mar.