'Torto Arado' é o livro mais vendido na Amazon em 2021

A Amazon Brasil anuncia quais foram os livros mais vendidos durante o ano de 2021 no Brasil. De janeiro a dezembro, foram milhões de cópias vendidas, nas versões impressa e digital, entre os mais de 33 gêneros disponíveis na Amazon.

Esse ano, o primeiro lugar foi ocupado pelo sucesso nacional 'Torto Arado', do escritor e geógrafo soteropolitano Itamar Vieira Junior. O livro, vencedor do Prêmio Jabuti 2020 e do Prêmio Oceanos 2020, é um épico mágico sobre duas irmãs que vivem no sertão baiano, o acidente que as une, e temas complexos como racismo e a luta pela terra. O primeiro lugar do ano passado, 'Pequeno Manual Antirracista1, da filósofa Djamila Ribeiro, continua na lista dos mais vendidos, mantendo também a discussão racial no topo das leituras dos brasileiros. Outros brasileiros na lista incluem o autor de finanças Thiago Nigro, com Do mil ao milhão: Sem cortar o cafezinho, e o coach Paulo Vieira, com O poder da ação.

Na literatura internacional, a obra de Taylor Jenkins Reid, 'Os sete maridos de Evelyn Hugo', ganhou muitos leitores com a representatividade LGBT e latina. Outros romances de destaque incluem 'Amor & Gelato', primeiro volume da trilogia de Jenna Evans Welch, 'Teto para dois', de Beth O’Leary, e 'É assim que acaba', de Colleen Hoover.

Os livros de George Orwell, que entraram em domínio público este ano, continuam um sucesso entre os brasileiros, ocupando duas posições com '1984' e 'A Revolução dos Bichos'. Outros livros de não-ficção que já figuram entre os mais vendidos seguem na lista, como 'Mais esperto que o diabo'', de Napoleon Hill, 'O poder do hábito', de Charles Duhigg, e 'A coragem de ser imperfeito', de Brené Brown. Livros de fantasia também entraram na lista esse ano, incluindo 'Corte de espinhos e rosas - vol. 1', de Sarah J. Maas, 'A Rainha Vermelha', de Victoria Aveyard e 'O príncipe cruel' (Vol. 1 - O povo do ar), de Holly Black.

Confira a lista dos 25 maiores best-sellers entre os leitores brasileiros:

Torto arado, por Itamar Vieira Junior

Mais Esperto que o Diabo, por Napoleon Hill

Do mil ao milhão: Sem cortar o cafezinho, por Thiago Nigro

1984, por George Orwell

Os sete maridos de Evelyn Hugo, por Taylor Jenkins Reid

O poder do hábito: Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios, por Charles Duhigg

A Revolução dos Bichos, por George Orwell

Mentirosos, por E.Lockhart

Pai Rico, Pai Pobre, por Robert T. Kiyosaki

Mindset: A nova psicologia do sucesso, por Carol S. Dweck

A coragem de ser imperfeito, por Brené Brown

Corte de espinhos e rosas - vol. 1, por Sarah J. Maas

O milagre da manhã, por Hal Elrod

A rainha vermelha, por Victoria Aveyard

Talvez você deva conversar com alguém, por Lori Gottlieb

Teto Para Dois, por Beth O’leary

As cinco linguagens do amor, por Gary Chapman

12 Regras para a Vida: Um antídoto para o caos, por Jordan B. Peterson

É assim que acaba, por Colleen Hoover

O poder da ação, por Paulo Vieira

Quem pensa enriquece: O legado, por Napoleon Hill

Amor & gelato, por Jenna Evans Welch

Pequeno manual antirracista, por Djamila Ribeiro

Rápido e devagar: Duas formas de pensar, por Daniel Kahneman

O príncipe cruel (Vol. 1 - O povo do ar), por Holly Black

Os títulos listados estão disponíveis na Amazon em livro físico, e na versão em eBook Kindle, podendo ser adquiridos e lidos com o aplicativo gratuito Kindle para computadores, tablets e smartphones Android ou iOS, além de e-readers Kindle.