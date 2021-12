Três membros do grupo de K-pop BTS testam positivo para Covid-19

publicidade

Três membros da banda K-Pop BTS testaram positivo para Covid-19 ao retornarem dos Estados Unidos, onde realizaram seu primeiro show presencial desde o início da pandemia. O rapper RM e o cantor Jin testaram positivo na tarde deste sábado, de acordo com a Big Hit Music. A confirmação ocorreu um dia depois de Suga, outro integrante da banda de sete membros, ter sido infectado.

O grupo sul-coreano se apresentou ao vivo em Los Angeles no final de novembro e permaneceu nos Estados Unidos de férias, retornando em datas diferentes para a Coreia do Sul. Enquanto RM e Suga estão assintomáticos, Jin está com febre moderada, informou a agência. Os três infectados tinham o esquema de vacinação completo e nenhum esteve em contato com os demais membros do grupo após seu retorno, acrescentou a Bit Hit Music.

Tanto os Estados Unidos quanto a Coreia do Sul estão enfrentando atualmente um aumento significativo nos casos de Covid-19, enquant a contagiosa variante ômicron se espalha globalmente. O BTS alcançou o estrelato mundial com seu single "Dynamite", que alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100, tornando-o o primeiro grupo sul-coreano a liderar a famosa parada musical americana.