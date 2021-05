Três meses pós-parto, Simone passa por cirurgia para retirar útero

publicidade

Simone Mendes, dupla sertaneja de Simaria, se submeteu a uma histerectomia, nesta sexta-feira (28), para retirar o útero. De acordo com a assessoria de imprensa da artista, o procedimento foi feito para tratar a adenomiose, doença uterina que Simone vinha sofrendo desde o parto da filha caçula, Zaya, que aconteceu em fevereiro deste ano.

"Ela estava com um sangramento continuo, por quase 3 meses após o parto e com muitas queixas de dor e até hemorragias intensas. Ao longo deste período, a artista buscou outros tratamentos indicados pelo Dr. Renato Kalil - tratamento hormonal, uso de Diu Mirena e outros mais complexos - mas após exames e em consenso entre a artista/médico, optou-se por uma histerectomia, realizada por videolaparoscopia, para a retirada do útero, já que a artista já havia realizado a Laqueadura após o nascimento Zaya. Simone passa bem e segue com o repouso pós procedimento”, diz o comunicado enviado ao R7.

A cantora deixou os fãs preocupados após compartilhar uma foto ao lado do marido em um quarto de hospital. Sem dar muitos detalhes sobre o procedimento, ela falou que está bem e que deve ficará mais reservada nos próximos dias. "Vou ficar três dias off, meus amores. Está tudo bem comigo. Depois explico", escreveu.