Trailer do aguardado “Respect: A História de Aretha Franklin"

publicidade

A Universal Pictures Brasil divulgou um trailer para o aguardado filme “Respect: A História de Aretha Franklin".

A atriz Jennifer Hudson. Hudson dá vida à diva Aretha Franklin (1942 – 2018), que se tornou primeira mulher a entrar no Rock and Roll Hall of Fame e é um dos maiores ícones da música. Vencedora de oito Grammy Awards.

“Respect” retrata toda a carreira da musa Aretha Louise Franklin, desde sua infância, cantando em corais da igreja, até sua ascensão a ícone musical, defensora dos direitos civis e militante em prol das mulheres.

Veja o trailer: bit.ly/Respect_Trailer

Amazing Grace

Enquanto não estreia “Respect”, uma boa opção é conferir o documentário “Amazing Grace”, um registro de janeiro de 1972, quando Aretha gravou o álbum durante duas apresentações na Igreja Batista de New Temple Missionary, em Los Angeles. Naqueles dias, em performances de potência impressionante, Aretha cantou músicas das raízes de sua arte e de sua infância para uma plateia fervorosa e emocionada.

"Amazing Grace" é um documentário dirigido por Sydney Pollack que, a princípio, seria lançado junto com disco ao vivo como forma de publicidade, mas o cineasta cometeu a grave falha de não usar claquetes – o que tornou impossível a sincronização das imagens com o som do filme. Somente, em 2019, depois do uso de tecnologia para a sincronização de imagem e voz, é que o filme chegou ao público.

O registro é impressionante por causa da performance arrebatadora de Aretha. Em tempos tão sombrios por causa da pandemia, o show da diva norte-americana está perene e traz a força transformadora da arte e do canto. “Amazing Grace”, que vendeu mais de 2 milhões de cópias só nos Estados Unidos, ainda hoje é o álbum de música gospel mais vendido de todos os tempos.

O coral também é uma atração maravilhosa, pois seus integrantes se emocionam com Aretha e se sentem contagiados. Na segunda noite, ao fundo estão Mick Jagger e Charlie Watts conferindo este momento único da diva.