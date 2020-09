Tributo a Cristiano Araújo no Poa Drive-In

publicidade

Porto Alegre será palco da estreia de uma apresentação em homenagem a um dos maiores nomes da música sertaneja, Cristiano Araújo. Interpretado pelo cantor gaúcho Léo D’Lucca, o espetáculo acontece neste sábado, às 20h30min, no Poa Drive-in Show (Padre Cacique, 1365, ao lado do estádio Beira-Rio). Ingressos estão à venda no site e não serão comercializados no local.

“A expectativa está grande. É uma honra fazer um tributo a uma das vozes mais lindas que o sertanejo já teve e que infelizmente nos deixou”, afirma Léo D’Lucca. O espetáculo que estreia em Porto Alegre também será apresentado em outras regiões do país. “Estou muito feliz pelo fato de a estreia ser aqui na nossa Capital. Cristiano Araújo nos deixou um legado e vamos levar esse tributo ao país inteiro com muita emoção”, destaca.

Fazem parte do repertório canções que marcaram a carreira do sertanejo, entre elas “Maus Bocados”, “Cê que Sabe”, “Caso Indefinido” e “É Fato”. “Vão ser diversas músicas para agitar o público, mas o choro vai ser inevitável. Da maneira como eu estou emocionado, espero emocionar a todos”, diz Léo.

Outra atração do sábado é o show com o humorista Cris Pereira, que apresenta o “Stand Up Bagual do Gaudêncio”, às 16h, com ingressos à venda no site. O Poa Drive-in Show começou em junho e tem sido opção de lazer para os gaúchos durante o período de isolamento social. Além disso, o evento ajuda profissionais do setor cultural. Parte do valor dos ingressos é destinado a entidades da classe artística.

*Sob supervisão de Luiz G. Lopes