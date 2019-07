"Tributo a Mercedes Sosa" é atração do Chapéu Acústico nesta terça

publicidade

O próximo Chapéu Acústico irá homenagear uma das maiores cantoras argentinas em "Tributo a Mercedes Sosa", com Tatiéli Bueno. Com entrada gratuita ou contribuição espontânea, a apresentação ocorre nesta terça-feira, às 19h, no salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado do RS (rua Riachuelo, 1190), em Porto Alegre.

O show tem o objetivo de aclamar a música latino-americana trazendo a língua espanhola e as cores do folclores argentino por meio das canções de Mercedes Sosa. A estreia do tributo ocorreu em 16 de outubro de 2014 e desde lá, foram diversos shows no Rio Grande do Sul, que receberam renovações a cada apresentação.

No palco, a intérprete Tatiéli Bueno estará acompanhada do violinista Lazaro Nascimento e cantará clássicos como “Duerme Negrito”, “Volver a los 17”, “Gracias a la vida” e “Solo le pido a Dios”.