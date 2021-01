publicidade

A Paris Filmes divulgou o teaser oficial de “Turma da Mônica – Lições”, o aguardado filme com as aventuras da turminha do Bairro do Limoeiro. O vídeo revela dois novos personagens muito conhecidos e queridos pelo público dos quadrinhos: Tina e Rolo. A direção do longa é de Daniel Rezende (mesmo diretor de “Turma da Mônica – Laços”, “Bingo, o Rei das Manhãs”, “Ninguém Tá Olhando”).

No teaser, a professora (Malu Mader) explica o que é metamorfose, ciclo de crescimento e transformação da lagarta em borboleta. A Turminha formada por Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira) também está crescendo e precisa lidar com os desafios da passagem da infância para a pré-adolescência. Na nova aventura, eles se esquecem de fazer o dever de casa e decidem fugir da escola, mas nem tudo sai como o esperado.

O vídeo também apresenta Tina caracterizada pela primeira vez, vivida por Isabelle Drummond, e Rolo (Gustavo Merighi). A dupla conta para Mônica (Giulia) que é possível crescer sem deixar de ser criança. No elenco também estão Monica Iozzi, que vive Dona Luísa, mãe da Mônica, e Paulo Vilhena, Seu Cebola, o pai do Cebolinha.

O filme é uma adaptação da graphic novel homônima, escrita e desenhada pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi. O primeiro longa live-action, “Turma da Mônica – Laços”, levou mais de 2 milhões de espectadores ao cinema. “Turma da Mônica - Lições” está previsto para estrear ainda neste ano.

Assista ao teaser