Turnê de Boyce Avenue no Brasil em junho

O Boyce Avenue, formado pelos irmãos Alejandro, Daniel, Fabian Manzano, é considerado um dos maiores fenômenos do YouTube, com mais de 15 milhões de inscritos no canal no seu canal no YouTube e 5 trilhões de visualizações.

A turnê do grupo no Brasil, em junho deste ano, inclui passagem por Fortaleza, Brasília, Ribeirão Preto, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Curitiba. A apresentação em Porto Alegre será dia 25 de junho no Auditório Araújo Vianna.

O Boyce Avenue, de Sarasota na Flórida, começou gravando covers de canções pop românticas. Hoje desenvolvem um trabalho autoral. Colaboraram com nomes como Fifth Harmony, Diamond White, Carly Rose Sonenclar, Kina Grannis, Alex Goot, Megan & Liz, David Choi, Tyler Ward.

Ingressos na plataforma Sympla.