Turnê de despedida do Skank tem três datas em Porto Alegre

A turnê de despedida do Skank vai passar por Porto Alegre novamente e agora conta com mais uma data confirmada: o encontro com o público gaúcho está marcado para os dias 25, 26 e 27 de novembro, de sexta a domingo, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Os ingressos estão à venda na Sympla.

O Skank comunicou o encerramento das suas atividades em 2019. Com a pandemia mundial, a turnê de despedida acabou ficando pra depois. A primeira passagem da tour pela capital gaúcha lotou o Araújo nas duas noites de apresentações. O público pediu mais uma chance de poder cantar os hits dos mineiros e foi atendido - mas, agora, é realmente a última oportunidade.

