Tuyo convida Vitão para gravar o single “Zero Coragem”

“Mais leve e mais saboroso”. É dessa maneira que Lio, integrante da Tuyo ao lado de Lay Soares e Machado, explica o momento mais otimista do grupo. A nova fase do grupo pode ser conferida no single “Zero Coragem”, que chega às plataformas de streaming pela gravadora BMG Brasil e conta com a participação do cantor e compositor Vitão.

“Zero Coragem” acompanha ainda um videoclipe, já disponível no YouTube, que representa bem o período descomplicado que se inaugura para a Tuyo.

Ao lado de Lio, Lay, Machado e Vitão, Lucs Romero assina a produção de “Zero Coragem”, que carrega o afropop em sua essência sonora. “Nosso flerte com esse gênero já é antigo, mas vem se manifestando com menos timidez a cada trabalho”, comenta Lio. O álbum "Sometimes I Might Be Introvert", da rapper britânica Little Simz, inclusive, surge como uma das principais referências na concepção da faixa.

O novo single chega com um videoclipe que traz um olhar bastante rico e cheio de atenção para o que é corriqueiro e delicadamente delicioso no cotidiano. Com direção de Laís Dantas, também responsável por outros registros audiovisuais do trio, como “Soledad” , “Abismo” e a série documental "Fragmentos", o clipe estabelece uma conversa entre o balanço da preguiça de levantar e a moleza que só uma tarde de calor consegue provocar.

“Zero Coragem” dá início a uma série de eventos na agenda da Tuyo em 2023. Após o lançamento do single, a banda sobe em direção ao Texas, nos Estados Unidos, para participar do South by Southwest (SXSW), um dos maiores festivais de inovação, tecnologia e cultura do mundo, pelo terceiro ano consecutivo. O grupo faz então sua estreia no Lollapalooza Brasil, no dia 26 de março – data em que Drake e Rosalía também performam.

Veja clipe: