Um álbum intenso do cearense Davi Bandeira

Um álbum para ouvir a todo momento. Esse é “Intenso", o segundo álbum de Davi Bandeira, que chegou às plataformas digitais nesta semana. Do pop dançante ao melancólico, passando por referências nordestinas e indo até o reggae, a mistura de sons marca uma nova fase na carreira do artista. Junto a ele, estão parceiros musicais que trabalharam com outros grandes nomes da música contemporânea brasileira.

“Intenso é muito sobre mim, mas ao mesmo tempo não é um álbum biográfico. É um álbum que foi feito em sua maioria no interior do Ceará, de onde as pessoas talvez não imaginassem ser possível sair um álbum de música pop”, conta Davi, ao citar que o álbum traz como uma visão de mundo que construiu nesses 30 anos de vida. “É engraçado, porque eu estava ouvindo ele completo e é muito nítido que é um álbum de alguém que cresceu ouvindo de Michael Jackson a Aviões do Forró. Eu sempre fui encantado pela música pop e o forró corre nas minhas veias por ser cearense, mas o desafio foi entender como é ser esse artista que possui referências tão distintas. Fiquei com medo de soar confuso, de não estar coeso, mas eu fui seguindo meu coração e estou muito orgulhoso desse projeto”, destaca.

A concepção do novo projeto teve início em 2019, logo após Davi Bandeira lançar uma releitura de “Assim Caminha a Humanidade”, do Lulu Santos. O combustível foi o desejo de fazer um álbum brasileiro de música pop, que contemplasse suas origens e referências nordestinas, misturando com o synth-pop mais nostálgico que ele ouvia tocando no rádio quando era criança. Ele estava morando em São Paulo e trabalhava em uma loja de cuecas para juntar dinheiro e investir em sua carreira. Com a pandemia de Covid-19, houve o retorno para casa – e o que poderia parecer o fim do projeto que acabara de ser idealizado era, na verdade, um recomeço. “Foi interessante porque eu fui embora para tentar minha carreira e voltei para o lugar de onde eu comecei a sonhar para produzir e trabalhar no projeto”, completa, ao dizer que sonha com isso desde muito criança e que, às vezes, sente como se o Davi de hoje encontrasse o Davi criança do início dos anos 2000. A produção do álbum é assinada por enzo dicarlo, que trabalhou com nomes como Pabllo Vittar e Clara Valverde e coprodução do próprio Davi Bandeira.

A primeira música escrita foi “Louco de Amor” que, já no primeiro momento foi imaginada em um feat com Romero Ferro. “Eu pensei imediatamente nele e em como seria incrível nos juntarmos em um feat: ambos nordestinos – ele, de Pernambuco; eu, do Ceará... Isso poderia ser uma representação cultural muito massa e acabou que deu certo! A gente nem se conhecia na época, mas acabou rolando. Foi a última música que gravamos e ficou bem incrível”, relembra Davi. Além dele, nomes como Banda Nazirê, que trabalha a resistência do reggae; Leandro Buenno, que participou do The Voice Brasil; e o próprio Dan Morais, marcam presença no álbum. Antes de ser lançado, “Intenso já somava mais de 1,5 milhões de reproduções devido aos singles já lançados.

Davi Bandeira é natural de Fortaleza e iniciou sua carreira profissional como cantor e compositor no Cariri cearense em 2016, com o single “Fica do Meu Lado”, criado com o produtor cearense Anfrísio Rocha. Em 2018, lançou “Ariano”, seu primeiro disco, que já soma mais de 2 milhões de reproduções nas plataformas digitais e inclui o sucesso “Coração”, releitura do clássico do cantor, compositor e poeta Dorgival Dantas. Em dezembro de 2019, lança seu EP homônimo.