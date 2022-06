Um dia na Terra para quem é de Júpiter

publicidade

Um dia depois do Bloomsday em homenagem ao dia de "Ulysses", de James Joyce, o show Júpiter Day – Efervescente Frenesi celebra os 47 anos de existência na Terra deste astro-rei de um outro planeta musical, Júpiter Maçã ou Apple, ou simplesmente Flávio Basso, morto em 21 de dezembro de 2015. Com produção da Marquise 51, Casa do Rock Produtora e Opinião, o evento terá DJs, vídeos, projeções, exposição de fotos e shows, a partir das 21h de hoje no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834), na Cidade Baixa, em Porto Alegre.

Júpiter Maçã é simplesmente um ícone e referência da música brasileira. Ao falar de música ou fazer música parecia um astro internacional, misturava línguas, gêneros e pensamentos para falar de Beatles, Mutantes ou Syd Barret. Fundador de duas das bandas mais importantes do cenário Rock do RS: TNT e Os Cascavelletes e com uma carreira solo que foi além das fronteiras do país. O garoto roqueiro que foi se reinventando e criando personas como músico, ator e cineasta faria 54 anos neste 2022. Desde a sua morte prematura em 2015, a obra de Flávio Basso, continua viva e atual.

Para homenagear Júpiter e manter seu legado, amigos e ex-colegas de bandas se reúnem nesta sexta. A programação inclui três shows com três formações diferentes interpretando as fases musicais de Flávio. Começando por sua primeira banda, o TNT, passando por Os Cascavelletes e encerrando com seu persona Júpiter Maçã/Apple. Haverá também uma mostra fotográfica com curadoria de Fábio Alt e participação dos fotógrafos Cisco Vasques, André Peninche, e Fernanda Chemale. As fotos pós-evento serão vendidas aos fãs. Haverá exibição de vídeos raros e clipes do artista. A apresentação da festa será da de Camila Diesel, apresentadora do Set Guaíba, na Rádio Guaíba. Ingressos no www.sympla.com.br.

A banda da fase solo será formada pelo músico e VJ Luiz Thunderbird, Tatá Aeroplano, Lucas Hanke, Julio Sasquatt, Márcio Petracco, Paulo Arcari, Luciano Preza, Paulo Dantas e Rodrigo Chaise. A banda Júpiter Day é formada por Juliano Pereira, Bibiana Graeff, Império da Lã, Carlinhos Carneiro; Mariana e Kim Kircher; Jacques Maciel e Marcelo Gross. Haverá participações virtuais Dinho (Boogarins), Edgard Scandurra, Silvia Tape, Inmigrantes (Argentina) e Banda Repolho, além da DJ Julia Barth.

Conforme o diretor artístico e musical do show, Lucas Hanke “Cabelo”, a ideia de homenagear o Flávio Basso era inicialmente no dia do aniversário dele, 26 de janeiro. “A banda Júpiter Day já existia para homenagear o Flávio e eu participei de uma noite em Sapucaia do Sul. A ideia era fazer algo com a cara dele, que ele achasse cool. Sempre respeitando aqueles amigos, sem um ser a mais ou a menos. E Efervescente Frenesi era ele”, afirma. “É um bando de amigos dele mandando uma mensagem para onde ele esteja”, declara a produtora e amiga Cida Pimentel. “Vai ser um dia de festejos, de uma grande homenagem a um dos grandes artistas brasileiros, um cara que revolucionou a música à sua maneira”, revela Luiz Thunderbird, que entrevistou Júpiter por três vezes, e produziu a canção “Modern Kid”.