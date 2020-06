Um festival para estar bem na rede

publicidade

No segundo mês de isolamento (18 e 19 de abril) o Festival Estar Bem chegou com o intuito de acolher com afeto e ajudar a manter o equilíbrio mental das pessoas em casa, com 77 vídeos de práticas, orientações e sugestões de saúde e bem-estar, além de arte. Neste sábado e domingo, os canais do Festival recebem - Instagram, Facebook e YouTube - novos conteúdos exclusivos e lives de música, a partir das 12h. Vídeos ganham acessibilidade para cegos e surdos em seção especial dentro do canal do YouTube do Festival, sob a coordenação da Inclusive Acessibilidade pelos links do Instagram e Facebook (@festivalestarbem) e YouTube (youtube.com/festivalestarbem).

Com conteúdos de profissionais da área de saúde e bem-estar, a programação do Festival Estar Bem conta com dicas de: artesanato; estética; contadora de histórias; pedagogia; consultoria de animais; gastronomia; massoterapia, nutrição; psicologia; educação física; escrita criativa e terapias alternativas. A leitura de poemas e crônicas por profissionais que atuam na cultura se fará presente, por atores e produtores como: André Arteche, Débora Olivieri, Dora de Assis, Dora Freind, Fernando Alax, Glaucy Fragoso, Julio Adrião, Larissa Vereza, Lucélia Santos, Rose Lima, Suzy Lopes, Vandré Silveira e outros.

Serão exibidos vídeos de música de cantores e compositores, como o violonista e baixista Rômulo Lima, as cantoras e compositoras, Tuca Mei, Gabi Doti e Pilar, além da premiada instrumentista Delia Fischer. Ao fim de cada programação, ocorrem lives com os músicos Allfredo Lima, Carlos Coelho (Biquini Cavadão), Gabi Amaral, Gustavito, Playmoboys e Thiago Alves.

O festival Estar Bem foi idealizado pela jornalista e profissional de comunicação Silvana Cardoso do EspÍrito Santo e criado em parceria com a professora de Yoga Renata Lima, com a designer Patrícia Fernandes e a jornalista Juliana Feltz. “Nesta edição estarão disponíveis para consulta mais de 120 dicas preciosas de saúde e bem estar, além de vídeos com acessibilidade para cegos e surdos, o que nos encheu de alegria”, comemora Silvana.