"Um homem, uma mulher” cinquenta anos depois

“Os Melhores Anos de Uma Vida”, dirigido por Claude Lelouch, chega aos cinemas brasileiros no dia 24 de junho. O filme, que foi exibido na Seleção Oficial do Festival de Cannes, acompanha os personagens Jean-Louis Duroc (Jean-Louis Trintignant) e Anne Gauthier (Anouk Aimée) cinquenta anos depois do primeiro filme, o clássico francês “Um homem, uma mulher” (1966), vencedor do Oscar de Melhor Filme de Língua Estrangeira e de Melhor Roteiro.

“Um homem, uma mulher” marcou época por vários motivos. Um deles a trilha sonora com música de Francis Lai, indicada para concorrer ao Oscar. Além da canção tema, o filme apresenta Pierre Barouh cantando “Samba da Benção” , de Vinicius de Moraes e Baden Powell.

“Os Melhores Anos de Uma Vida”:

Hoje, o ex-piloto de corridas parece perdido nos caminhos de sua memória. Para ajudá-lo, seu filho procura a mulher que seu pai não foi capaz de manter, mas sobre quem ele fala constantemente. Anne, então, se reúne com Jean-Louis e sua história começa onde eles terminaram.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=kWa7QxW0MqI