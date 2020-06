Um sarau com a força das mulheres

publicidade

Enquanto shows são cancelados durante o período de isolamento social, outros projetos retornam adaptados a novos formatos. É o caso do Sarau dos Artistas, evento emblemático da cena gaúcha que voltou em maio deste ano com apresentações virtuais. Grandes nomes da música que participaram das reuniões em Porto Alegre, entre eles Elton Saldanha, Tonho Crocco e Rafa Machado, se reencontraram na primeira live show. A segunda edição acontece hoje e traz uma novidade: o elenco será todo feminino.

“Sempre contamos com a participação de muitas mulheres nos eventos, então decidimos fazer uma edição só com elas”, explica o músico gaúcho Adriano Trindade, idealizador do Sarau. As artistas Analise Severo, Maria Luiza, Glau Barros, Monica Tomasi, Yas Speransa, Yasmin Olí, Nalanda, Paola Kirst, Cibele Ambrozzi e Rê Adegas são as convidadas para animar o público de casa com músicas para todos os gostos. Samba, MPB, nativismo e pop rock fazem parte do repertório. “O Sarau tem uma diversidade de estilos. É uma oportunidade para as pessoas ouvirem cantoras que não conheciam e também prestigiar quem elas gostam”, destaca o músico.

Além de promover o entretenimento, os shows on-line ocorrem para arrecadar doações. O Sarau dos Artistas por muito tempo cooperou com instituições como o Asilo Padre Cacique e o Instituto do Câncer Infantil, e desta vez, com edições virtuais, não é diferente. A primeira live arrecadou doações para o Banco de Alimentos de Canoas, já a segunda vai colaborar com o projeto “Ajude a Graxa RS”, que presta auxílio aos profissionais envolvidos em eventos musicais. Os planos para o mês de agosto é unir artistas participantes das edições de maio com sucessos do interior do Estado. “Eles vão compor, gravar vídeo juntos, e através de cada música que lançarmos na página do Sarau, vamos ajudar uma instituição diferente”, explica Adriano.

“Nessa turbulência de pensamentos, ansiedade e dúvidas, a arte faz parte do processo de trazer esperança para as pessoas”, diz a cantora Maria Luiza, que já participou de diversos saraus como apresentadora e é uma das atrações da próxima edição. Para ela, a música é necessária tanto para os ouvintes, como para os cantores, compositores e instrumentistas, para acalmar e trazer paz. “Assim como as pessoas precisam dos artistas, nós precisamos do público também. A gente se fortalece junto”, afirma. A cantora e compositora fala sobre o significado de um evento só com mulheres. Para ela, é importante que as artistas tenham lugar de fala. “Nesses dias de tantas incertezas e crises, semear o amor e dar espaço para as minorias é algo que, além de importante e bonito, é necessário”, afirma.

E quem pretende assistir ao show virtual vai receber conforto através das músicas. “As artistas estão muito motivadas e ansiosas para entregar o melhor para cada um que estiver assistindo. Da minha apresentação podem esperar palavras de amor para passarmos por esse momento juntos e mais fortes”, declara a cantora. O segundo encontro do Sarau acontece nesta quarta-feira, às 20h, e será transmitido pela fanpage .

*Sob supervisão de Luiz Gonzaga Lopes