Uma homenagem à ‘Rainha do Fado’ neste sábado

No mês de celebração do centenário de nascimento de Amália Rodrigues, o grupo Alma Lusitana realiza uma live em homenagem a esta grande personagem da música portuguesa e mundial. Os integrantes voltarão a homenagear a “Rainha do Fado”, com apresentação na Casa de Fado Maria Lisboa, neste sábado, 18 de julho, a partir das 20h, com transmissão ao vivo nas páginas oficiais do grupo no Facebook (@almalusitanabr), da Maria Lisboa (@marialisboafados) – e também na página do Shopping Total (@shoppingtotal), apoiador do evento. Esta será a terceira live do Alma Lusitana, desde que os eventos culturais presenciais foram suspensos no Estado por causa da pandemia causada pela Covid-19.

O grupo Alma Lusitana, que canta o fado e a canção portuguesa desde 2005, preparou, para comemorar a data, um repertório especial, somente com canções interpretadas por Amália.

A Rainha do Fado teria nascido no dia 1º de julho de 1920, em Lisboa, capital portuguesa, como ela mesmo publicizava quando viva, mas só teria sido registrada em 23 de julho. Desde a infância, ela já demonstrava talento para o canto. Iniciou carreira profissional em 1939, na casa de fados Retiro da Severa, seguindo para o Solar da Alegria e o Café Luso. Trabalhou também no teatro (revistas e operetas) e no cinema. Ela morreu no dia 6 de outubro de 1999, vítima de um infarto.

“Nem às Paredes Confesso”, uma das mais solicitadas pelo público nos eventos do Alma Lusitana, e “Coimbra” estarão na playlist do grupo. Outras clássicas de Amália podem aparecer na noite fadista, como “Gaivota”, “Tudo Isto é Fado” e “Foi Deus”. O quarteto Alma Lusitana é formado pela cantora Alana Pereira e pelos músicos Jéferson Luz, na guitarra portuguesa, Diego Costa, no violão, e Maurício Montardo, no teclado. O Fado foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade em 2011, e teve, em sua candidatura, um agradecimento ao trabalho realizado por Amália Rodrigues em mais de 50 anos de carreira. A live é uma realização da 7 Marias Produtora e tem apoio da Casa de Fado Maria Lisboa e do Shopping Total.