Uma homenagem ao diretor ativista Joel Zito Araújo

O cineasta e escritor Joel Zito Araújo recebe o troféu Eduardo Abelin nesta noite de segunda-feira no Palácio dos Festivais em Gramado. Já premiado no Festival de Cinema com o longa-metragem "As Filhas do Vento", que venceu oito prêmios em seis categorias na edição de 2004, ele retorna para receber uma homenagem pelo conjunto da sua carreira. Seu mais recente filme foi a comédia "O Pai da Rita", exibido nos cinemas neste ano.

Em entrevista, o cineasta conta que a partir de 2001, quando lançou o filme "A Negação do Brasil", vencedor do Festival É Tudo Verdade, ele começou a circular muito pela África, pesquisando e conhecendo as diferentes realidades locais, ele se tornou um dos maiores conhecedores do Brasil sobre o cinema africano.

"Estou muito feliz, sinto que ajudei na criação do cinema negro, de um cinema diverso, não só pelos filmes, mas pelo ativismo e hoje vejo uma nova geração de cineastas negros", disse o cineasta.

Hoje Joel vive entre o Brasil, em São Paulo, e Cabo Verde, pois sua mulher é de lá. O cineasta também participou de projetos de formação cinematográfica em Cabo Verde.

Questionado sobre a sua visão sobre o avanço contra o racismo no país, Joel analisa que houve avanços na inclusão de atores e profissionais negros nas produções audiovisuais. "Mas ainda falta muito para mostrar um Brasil mais diverso", opina.

Recentemente, o premiado diretor reconhecido por tematizar o negro na sociedade brasileira, lançou a série "PCC - Poder Secreto", em parceria com HBO Max. Entre seus próximos projetos, o diretor pretende fazer uma série sobre racismo estrutural no Brasil.