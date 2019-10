Uma pérola de 8 mil anos será exibida no Louvre Abu Dabi

publicidade

Uma pérola de 8 mil anos, apresentada como a mais antiga do mundo, será exposta ao público pela primeira vez a partir de 30 de outubro no museu do Louvre Abu Dhabi, anunciou neste domingo o Departamento de Cultura e Turismo dos Emirados Árabes Unidos.

Chamada "pérola de Abu Dhabi" e descoberta por arqueólogos na ilha de Marawah, na costa da capital do emirado, esta joia pertence ao Museu Nacional Zayed. A pérola será apresentada no Louvre Abu Dhabi durante a exposição "10 mil anos de luxo", que ocorrerá entre 30 de outubro e 18 de fevereiro, segundo comunicado do Departamento de Cultura e Turismo.

A análise realizada com o carbono 14 revelou que as camadas de rocha das quais a pérola vem datam de 5 mil a 5,8 mil anos antes da nossa era, durante o período neolítico. "A descoberta da pérola mais antiga do mundo em Abu Dhabi mostra claramente que grande parte de nossa história econômica e cultural recente tem raízes profundas, que remontam ao início da pré-história ", afirmou Mohamed Khalifa al Mubarak, chefe do departamento.

Pesquisadores sugerem que as pérolas eram utilizadas em trocas comerciais com a Mesopotâmia por cerâmica e outras mercadorias, ou usadas como joias, segundo a mesma fonte. A produção de pérolas prosperou no Golfo até os anos 1930, data em que foram feitas as primeiras descobertas de petróleo.

A exposição no Louvre Abu Dhabi explora a própria noção de luxo, seu significado mutável ao longo dos séculos através de 350 objetos, que vêm especialmente de museus franceses.