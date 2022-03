Uma retomada feminina da Terreira da Tribo

publicidade

Nesta sexta, a Terreira da Tribo (Rua Santos Dumont, 1186) retoma suas atividades com a performance “Manifesto de uma Mulher de Teatro'', às 20h. A entrada é franca e os ingressos podem ser reservados na plataforma Sympla. Partindo da personagem Ofélia, de um dos textos mais contundentes da dramaturgia contemporânea, “Hamlet Machine” de Heiner Müller, a interpretação de Tânia Farias traz ao centro da arena a vociferação contra a engrenagem de violências às quais mulheres são continuamente submetidas. “A performance busca, entre tantas outras coisas, aproximar a mulher do teatro das demais mulheres, é mostrar que as violências cotidianas, a imposição de papéis, o silenciamento e apagamento acontecem em todas as esferas”, comenta a atriz e produtora cultural. Tânia ainda se emociona ao falar sobre as expectativas de pisar em um palco novamente, “É uma alegria profunda, é como recuperar o sentido de muitas coisas para nós. Amamos muito isso”, diz.

Após a apresentação da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz o evento conta ainda com bate-papo com a deputada federal Fernanda Melchionna; a escritora, professora e editora Atena Beauvoir; a jornalista, diretora do Sindjors, Katia Marko e a produtora cultural Letícia Fagundes. A ideia da conversa é trazer uma troca, “abrir um espaço para que cada mulher traga a sua perspectiva”, conta.

O espaço presencial da Terreira da Tribo estava fechado desde o começo da pandemia, apenas com esporádicas aberturas para uma tentativa de reaproximação com o público seguindo os protocolos sanitários. Apesar disso, o grupo permaneceu muito ativo criando diversos conteúdos que podem ser acessados no YouTube e nas redes sociais do Ói Nóis Aqui Traveiz. Para ajudar nas despesas, o grupo criou uma campanha de financiamento coletivo para que o público possa colaborar para manter vivo o espaço de tanta efervescência criativa e resistência cultural que existe há 35 anos.

