Unimúsica completa 40 anos com lançamento de festival

publicidade

O projeto Unimúsica lança o festival "Uni 40: Música da Presença", que ocorrerá entre 27 de setembro e 8 de outubro, em transmissão ao vivo hoje, às 19h, no Youtube do Departamento de Difusão Cultural da Ufrgs. A live contará com a participação de convidados, tanto os artistas, como a cirandeira pernambucana Lia de Itamaracá, um dos destaques da agenda, como os curadores desta edição, além de profissionais responsáveis pela criação e manutenção do projeto. Concomitantemente à live, a programação será divulgada no site difusaocultural.ufrgs.br.

Criado em 1981, pela Pró-Reitoria de Extensão da Ufrgs, o projeto celebra em 2021 a transversalidade entre música, dança, teatro, circo e performance. Referência para a difusão da música brasileira, a programação se debruça sobre quatro eixos: espetáculos virtuais com artistas de diferentes partes do Brasil, ciclo de conversas, Mostra Discente e série de podcasts. A equipe curatorial é composta por por Ana Fridman, Ana Laura Freitas, Lígia Petrucci, Rui Moreira, Suzi Weber e Valência Losada. A atividade tem parceria da Fundação Médica do RS.