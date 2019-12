Universal retira "Cats" da campanha para as premiações de cinema em 2020

publicidade

O musical "Cats", que estreou nessa quarta-feira nos cinemas, não deverá ser visto como possível indicado nas premiações do cinema do próximo ano. Segundo o site Variety, a Universal Pictures, responsável pela produção, desitiu de enviar o longa dirigido por Tom Hooper às premiações e o estúdio retirou o filme do site "Para sua Consideração" que contava com sessões para avaliação dos votantes.

Conforme a publicação, "Cats" também não aparece na plataforma de streaming da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, onde os membros podem assistir aos candidatos ao Oscar.

A adaptação do musical de Andrew Lloyd Webber dirigida por Tom Hooper, o mesmo de "Os Miseráveis", foi duramente criticada tanto pelos seus números musicais quanto pelos efeitos especiais que os atores passaram para interpretarem os animais do filme.

"Cats" narra a história de uma tribo de gatos chamada Jellicles, que todo ano precisa tomar uma grande decisão em uma noite especial: escolher um dos gatos para ascender para o Heaviside Layer e conseguir uma nova e melhor vida. Cada um dos gatos conta a sua história para seu líder, o velho Deuteronomy, na tentativa de ser o escolhido.

