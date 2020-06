Uns e Outros e Cristian Budu ‘Pros que estão em casa’

publicidade

O vocalista da banda Uns e Outros, Marcelo Hayena é a atração que abre a semana do Correio do Povo ao Vivo Lá Em Casa, hoje às 18h, pelas plataformas digitais do CP ( Facebook , YouTube e Twitter ). A banda lançou recentemente a releitura de “Pros que Estão em Casa”, clássico do BRock de 1984, da banda Hojerizah. A letra nunca esteve tão atual. “Vi Nova York internada. Seul, Londres, Paris, Madrid, Rio e São Paulo e todas as outras cidades do mundo. O Covid-19 nos deu um tapa no topete e na cara. E nos mandou para casa. A quarentena nos forçou a ficar em casa e encarar nossos medos e fantasmas e a conviver com as nossas famílias, afirma Hayena. O Uns e Outros tem entre seus sucessos as clássicas “Carta aos Missionários” e “Dias Vermelhos”.

A música faz parte do projeto Desconecta, show que tinha apresentações agendadas nas principais capitais. Veio o isolamento e a faixa produzida por Fabio Lessa, com participação de Ricardo Marins, foi presenteada com a sensibilidade de Hayena para clipe sobre problemas do confinamento. Hayena e o videomaker Rafael Ramos editaram mensagens de amigos e artistas, como o líder do Biquini Cavadão, Bruno Gouveia (que já esteve no CP ao Vivo), sobre esperança e amor à vida. Hayena, Gueu, Nilo e Bruno finalizam novas faixas para lançamento em breve.