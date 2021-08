"Vaga Carne" é uma das atrações do Palco Giratório Sesc 2021

publicidade

O Palco Giratório Sesc volta a movimentar a cena cultural de 30 de setembro a 16 de outubro, com espetáculos transmitidos ao vivo de todas as regiões do Brasil e atividades formativas, realizadas por meio de plataformas virtuais. Entre as atrações está o espetáculo "Vaga Carne", um solo da mineira Grace Passô, que também assina o texto. A apresentação da peça ocorre nacionalmente na abertura do festival, às 20h, de forma on-line. Além disso, estão sendo planejadas ações em Porto Alegre e, a partir de novembro, o projeto terá continuidade nas Unidades do Sesc/RS, por meio de residências artísticas, debates, oficinas on-line e atrações locais.

"Vaga Carne" brinca com a palavra e o movimento, onde um corpo de mulher vive a busca de suas identidades e de pertencimento. Em sua narrativa, uma voz, capaz de invadir qualquer matéria sólida, líquida ou gasosa, resolve, pela primeira vez, invadir um corpo de mulher e, a partir dessa experiência, narra o que sente enquanto sujeito, o que finge ser, o que é insondável em si, o que sua imagem é para o outro e sonda o que significa um corpo enquanto construção social. O espetáculo inaugura o Projeto Grãos de Imagem, que reúne trabalhos em torno de temas identitários, e já passou por vários festivais no País, além de ter estreado internacionalmente em Portugal e ter conquistado diversos prêmios.

Em um momento de dificuldades para quem vive da cultura, o objetivo principal desta edição do Palco Giratório Sesc é valorizar as pessoas que construíram a história das artes cênicas e aqueles que seguem realizando pesquisa, produção e circulação, com o propósito de potencializar, desenvolver e construir uma extensa cadeia de profissionais que movimentam a economia do país. A programação de apresentações será composta por conceituados grupos da cena no país, que foram selecionados pela curadoria nacional para circulação em 2020, e por espetáculos e ações locais pontuais, mantendo a diversidade e pluralidade de propostas. Já as atividades formativas têm como prioridade a articulação de debates sobre arte, cultura e as possibilidades do momento, além da promoção de reuniões entre artistas e públicos, ressaltando a potência dos encontros e das relações humanas a partir das artes. Em breve, mais atrações presentes na programação serão divulgadas. Mais informações podem ser obtidas no site https://www.sesc-rs.com.br/palcogiratorio/.